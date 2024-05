‘Bimbimbici’, giornata su...2 ruote

Il futuro arriva in bicicletta. Come ormai tradizione il Comune di Santo Stefano Magra promuove la bicicletta non soltanto come passione sportiva ma anche come stile di vita e rispetto dell’ambiente aderendo all’iniziativa nazionale lanciata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab). Oggi pomeriggio, sabato, torna l’iniziativa "Bimbimbici" organizzata alle 15 in piazza della Pace nel centro storico del paese. Sarà una bella occasione per pedalare tutti insieme, grandi e piccini, alla scoperta dei sentieri nascosti che costeggiano il fiume Magra.

Il gruppo in bicicletta sarà "scortato" dalle pattuglie della polizia municipale anche se gli organizzatori della manifestazione ricordano di rispettare il codice della strada e indossare il caschetto protettivo. La partecipazione è libera a tutti. Dopo la pedalata lungo il Magra è previsto il rientro in piazza della Pace per i saluti.