Bimba morta nel parco giochi, sindaco e assessore assolti in appello

La Spezia, 26 ottobre 2023 – “Non potevano sapere che quel cancello era pericolante”. E’ così che l’avvocato dei due imputati commenta l’assoluzione in secondo grado della corte di Appello di Genova del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e dell'assessore ai lavori pubblici Marco Russo dall'accusa di omicidio colposo. La sentenza ribalta e annulla il pronunciamento di primo grado del tribunale della Spezia, nel processo per la morte della piccola Bianca Tonelli.

I fatti risalgono a 4 anni fa. La bimba, che aveva 3 anni, morì travolta dal cancello del parco giochi della frazione di Pugliola, nei pressi della scuola. Inutile l'intervento del nonno, che aveva provato a salvarla. Una vicenda che aveva segnato profondamente la comunità lericina. Cinque erano gli imputati, il sindaco e assessore difesi dall'avvocato Stefano Putinati avevano scelto il rito abbreviato. Dopo la sentenza di condanna a 10 mesi in primo grado, oggi l'assoluzione a Genova.

"Dimostra che sindaco e assessore, come organi politici, avevano fatto tutto quello che avrebbero dovuto e non erano a conoscenza della pericolosità del cancello”, spiega l'avvocato. La famiglia della bimba, che non si è costituita parte civile, è stata risarcita attraverso l'assicurazione del Comune con una somma concordata. Gli altri tre imputati nel processo, un dirigente tecnico, il responsabile della ditta che aveva effettuato le manutenzioni e un operatore della scuola, sono rinviati a giudizio.