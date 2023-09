Bilancio, sanità, immigrazione Fdi traccia la rotta di governo "Sostegno a famiglie e imprese"

Bilancio, sanità, immigrazione. Si è chiusa con il botto, domenica sera al centro polivalente di Beverino, la Festa dei Patrioti, la kermesse regionale di Fratelli d’Italia. Un appuntamento che ha portato nell’entroterra spezzino gran parte dei maggiorenti del partito di Giorgia Meloni, che si è chiuso domenica sera con la tavola rotonda “Italia vincente, il governo Meloni e le priorità del 2024” moderata dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo, e che ha visto la partecipazione del ministro del Turismo Daniela Santanché, di Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, il capogruppo alla Camera dei deputati Tommaso Foti, la deputata spezzina Maria Grazia Frijia e Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale del partito.

A tenere banco, l’ormai prossima manovra finanziaria e l ’autunno caldo promesso da opposizioni e sindacati. "Garantiremo a tutti il diritto di manifestare, ma noi vogliamo mantenere le promesse fatte agli italiani – ha affermato Donzelli –. Non faremo mai provvedimenti che servano a raccattare voti mettendo in ginocchio l’Italia, come il reddito di cittadinanza e il Bonus110". "Autunno caldo? Meglio, arriveranno ancora più ruristi" rilancia con una battuta la ministra al turismo Daniela Santanchè, che sulla manovra sottolinea come "il governo ha una visione chiara: daremo soldi alle imprese e alle famiglie, perché non vogliamo lasciare indietro nessuno. Uno stato serio si preoccupa di trovare un lavoro ai cittadini, non di elargire il reddito di cittadinanza". Una manovra in cui troveranno posto misure per la sanità, altro tema caldo dell’incontro, con i meloniani pronti a ribattere alle accuse piovute da sinistra di smantellare la sanità pubblica.

"L’anno scorso abbiamo messo 4 miliardi in più sulla sanità - rilancia il capogruppo Tommaso Foti – Le liste di attesa? Sono un problema anche di gestione da parte delle Regioni. A breve il governo sarà impegnato per il ri nnovo del contratto del personale che lavora nella sanità". "La sinistra ha smantellato la medicina territoriale, chiudendo piccoli ospedali e tanti presidi che sarebbero stati fondamentali. Idee precise anche sull’emergenza immigrazione, con Donzelli che ha affermato "che non c’è niente di solidale che a decidere chi viene in Italia non siano le leggi ma gli scafisti. Fermare i flussi clandestini è un nostro obiettivo, ma servono accordi internazionali".

Matteo Marcello