Centocinquanta biciclette rimosse perché legate alla segnaletica

La Spezia, 3 aprile 2024 – Impegnatissima la polizia locale spezzina sul fronte dell'abbandono dei mezzi, oltre che per le biciclette messe fuori dagli stalli dedicati: dall'inizio dell'anno in tutto sono stati rimossi coattivamente 6 autoveicoli e 3 motocicli dalle strade comunali, nonché circa 150 velocipedi abusivamente fissati alla segnaletica ed agli arredi urbani; questi velocipedi, qualora non reclamati dai proprietari, ai quali peraltro verrebbe contestata l’infrazione al regolamento di polizia urbana o alle ordinanze comunali, saranno oggetto di confisca e verranno devoluti per la realizzazione dell’annuale manifestazione benefica 'Bici in Asta'.

Sempre attuale, quindi, la problematica dei veicoli in stato di abbandono e/o fuori uso: da inizio anno sono stati circa una ventina i procedimenti aperti dagli agenti a carico di altrettanti proprietari che, qualora non ottemperassero all’ordine di rimuovere i mezzi abbandonati, viste le modifiche al Testo Unico Ambientale, verrebbero denunciati all’autorità giudiziaria o raggiunti da una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 1.700 euro oltre all’addebito per le spese sostenute dal Comune per la rimozione e la demolizione dei relitti.