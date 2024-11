Biassa nel medioevo fra danze, combattimenti e... zuppe

La Spezia, 4 novembre 2024 - La comunità di Biassa, domenica 10 novembre, celebra la tradizionale festa patronale di San Martino che anche quest’anno prevede una serie di iniziative organizzate dalla pro loco Insieme per Biassa.

La festa è stata presentata dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e dalla presidente dell’associazione pro loco 'Insieme per Biassa' Nauisicaa Pomini.

L’edizione 2024 è particolarmente importante poiché la 'Festa di San Martino 2024' ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo in quanto riconosciuta come manifestazione storica e tradizionale presente sul territorio da più di 25 anni.

Un importante riconoscimento che ripaga degli sforzi che la pro loco insieme a tutta la comunità biassea ogni anno mette in campo per realizzare l’evento e promuovere il territorio.

“La Festa di San Martino è stata riconosciuta da Regione Liguria come manifestazione storica e tradizionale e questo rappresenta un riconoscimento per il lavoro portato avanti in questi anni dalle pro loco, ma anche l’importanza dell’impegno di un’intera comunità nel valorizzare le proprie tradizioni, gli antichi mestieri e i prodotti tipici – dichiara Peracchini – . Come Amministrazione siamo convinti che per costruire il futuro non dobbiamo dimenticare la nostra storia e le nostre radici culturali, prezioso patrimonio da custodire e proteggere, e abbiamo realizzato molti progetti significativi in tal senso come La Spezia Forte, che ha riportato alla luce e riconsegnato alla città la Batteria Valdilocchi, il Parco delle Mura, la Galleria Quintino Sella, l’ex Convento delle Clarisse, siti storici dimenticati da decenni che oggi sono di nuovo a disposizione di tutti, ma anche realizzato o sostenuto tante iniziative che raccontano il nostro passato”.

Dalle 10 alle 17, domenica 10 novembre il borgo tornerà all’epoca passata con 'Biassa nel medioevo' iniziativa patrocinata dal Comune della Spezia. I visitatori saranno immersi in una suggestiva antica atmosfera all’interno di un percorso dove potranno apprezzare una mostra mercato di mestieri antichi, punti di ristoro, danze e combattimenti medioevali, tiro con l’arco, falconieri con associazione Falconieri della Fortezza, danze medievali durante tutto il giorno, arcieri e sbandieratori a cura del Gruppo storico di Pontremoli. Dalle si terranno laboratori ludico didattici per bambini, realizzati in collaborazione con i musei civici e fino a sera visite guidate a cura della cooperativa Zoe. Inoltre ci sarà spazio anche per mostra mercato di frutta e verdura con il gruppo biologico di piazza Fregoso e saranno presenti anche dieci postazioni di mestieri medievali, incluso un grande accampamento medievale realizzato in collaborazione con associazione delle 'arti sparse'. Ostello Tramonti si occuperà dei punti di ristoro sparsi per il paese con birra e stufato di cinghiale. L’'Associazione tutti' proporrà alimenti tipici medievali: zuppe e minestroni, torte tipiche del periodo mentre l'associazione Tandem cucinerà caldarroste e frittelle di castagne, sgabei, castagnaccio.

“Abbiamo sempre creduto nel valore aggiunto che le pro loco portano al territorio – ha aggiunto Frijia – . Il Comune ha sempre e convintamente sostenuto le pro loco che lavorano tutto l’anno con grande impegno e per questo vanno ringraziate. Nel marzo del 2022 abbiamo stipulato una apposita convenzione con le pro loco del territorio proprio per fornire adeguate risorse e mettere in atto forme di collaborazione per agevolare il lavoro che ogni giorno viene portato avanti e che rappresenta un importante elemento di promozione e valorizzazione del territorio di propria competenza dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale e dei prodotti tipici locali. La Festa di San Martino è un esempio tangibile che è valso un riconoscimento importante quale manifestazione storica e tradizionale”.

Non mancherà la musica dal vivo con il gruppo musicale In vino veritas, che eseguirà brani e melodie medievali.

E per il nono anno consecutivo si terrà anche l’estemporanea di pittura 'Autunno nel bosco' alla quale possono partecipare pittori di qualsiasi tendenza pittorica che dovranno realizzare in loco le loro opere che dovranno essere ispirate ai luoghi e alle atmosfere biassee compresi il territorio e il mare di Tramonti. le opere dovranno essere terminate alle ore 15.45 per essere esposte fino alle 16.45 di domenica 10 sul piazzale della chiesa parrocchiale di San Martino. Le tele saranno poi giudicate da una giuria popolare. Primo premio 150 euro, secondo 100, terzo 50.

Per agevolare la viabilità e raggiungere il borgo senza l’ausilio della vettura è stato predisposto un servizio di navetta gratuito che partirà da viale Fieschi in prossimità della porta principale dello stadio Picco. Il servizio sarà attivo dalle 9,30 alle 18 e sarà effettuato da 2 navette con una frequenza di 25 minuti.