Bianchi: "Prime azioni concrete già dal 2024"

"Il quadro conoscitivo e le soluzioni programmatiche emerse dallo studio di Mic Hub rappresentano il punto di partenza della fase operativa definita durante gli Stati generali del Parco in tema di gestione sostenibile di flussi". Così la presidente del Parco Donatella Bianchi sull’analisi e i progetti proposti per la gestione del turismo. Per la presidente "lo studio ha definito una serie di ipotesi progettuali innovative mirate al miglioramento dei servizi di prevenzione, programmazione e accoglienza. A valle di una condivisione con gli stakeholder e con il tavolo mobilità degli Stati generali, potrà finalmente essere avviato un percorso progettuale e le prime azioni concrete già dal 2024". La riunione del Consiglio direttivo è stata anche l’occasione per rinnovare la convenzione con Trenitalia per la Cinque terre Card. "Con il via libera al rinnovo, anche grazie alla disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, entreranno nuove risorse che il Parco reinvestirà a sostegno dei comuni in progetti sulla sicurezza e la gestione dei flussi" spiega la Bianchi. Nella stessa seduta il Parco ha approvato anche un accordo di collaborazione con il Fondo per l’ambiente italiano e il Comune di Levanto per la valorizzazione culturale e ambientale dell’insediamento agricolo di podere Case Lovara, sul promontorio del Mesco.

mat.mar.