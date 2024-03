Bertella e le ’Emozioni in versi’

Al Circolo Anziani di piazza Brin, oggi alle 17, si terrà un incontro in compagnia di Margherita Bertella. ‘Emozioni in versi’, il titolo, in via Filippo Corridoni 7, mentre le iscritte all’Officina dello Scrivere al Alta Voce la affiancheranno leggendo le sue poesie. Enzo Gaia, Paolo Luporini e Giovanni Tabacchiera introdurranno invece l’evento, interpretandone un paio, poi Bertella descriverà brevemente la propria poetica. Nata e residente a Spezia, laureata in lettere classiche alla Università di Pisa, Margherita Bertella da anni coltiva l’amore per la scrittura, partecipando a concorsi letterari e conseguendo gratificanti riconoscimenti. Ha al suo attivo un volume di fiabe per l’infanzia ‘Piccolo mondo’, la raccolta di racconti a tema fantastico ‘A casa del diavolo e altri racconti’, il romanzo ‘Dovremmo farli incontrare’, la raccolta di novelle satiriche ‘Il principe brutto e altre storie pazze’ e il recente volume foto-poetico realizzato insieme a Patrizia Grillo ‘Tele-filando’.