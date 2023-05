Beni di prima necessità per gli alluvionati Due furgoni con Italexit

Anche gli attivisti di Italexit per l’Italia, il partito di Gianluigi Paragone, hanno provveduto a fare una raccolta di beni di prima necessità e cibo a lunga conservazione. Attraverso varie postazioni in tutta la Liguria, da Spezia a Ventimiglia, è stato raccolto materiale per riempire due furgoni e un’appendice, partiti sabato 27 maggio da La Spezia e Savona per Cesena. All’operazione hanno aderito attività commerciali di tutte le categorie. "L’intenzione era quella di estendere la raccolta a livello nazionale – spiega Fabio Montorro, segretario regionale di Italexit – ma la protezione civile ci ha stoppato, perché hanno talmente tanta roba che non sanno più dove metterla. Quello che serve adesso è la forza lavoro". Gli attivisti si sono mobilitati anche per questo e, attraverso il sito sos volontari, si sono iscritti e sono partiti a dare una mano. "Molti pensano che bisogna far parte delle associazioni di volontariato, come Croce Rossa o Protezione Civile – chiarisce Montorro – ma chiunque può rendersi disponibile attraverso questo sito ed essere reclutato. L’importante è non andare allo sbaraglio, perché si farebbe più danno che altro. Ci vuole organizzazione e coordinamento".

Viliana Trombetta