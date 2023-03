Benemerenze civiche a Maioli Brunetti e ad un’associazione

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, in accordo con la Conferenza dei capigruppo, ha firmato il Decreto per la concessione delle Benemerenze Civiche. Seguirà il conferimento degli attestati di benemerenza; avrà luogo, in forma solenne, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale ancora da fissare. Destinatari sono Alberto Bruneti (per l’impegno nei servizi sociali, riuscendo a garantire alle persone fragili un progetto di vita di qualità); Angelo Maioli (per aver mantenuto vive la tradizione e la culturamarinaresca del Golfo dei Poeti e della mitilicultura spezzina); Associazione i sogni di Benedetta (per l’organizzazione di eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza sui temi dell’ educazione).