"Bene procedere alla selezione dei vigneti eroici Punteggi differenziati nei bandi per chi coltiva"

"Accogliamo con soddisfazione l’individuazione dei primi vigneti storici ed eroici, un’iniziativa che il gruppo del Partito democratico aveva portato in consiglio regionale ormai due anni fa. Ora è necessario che Regione Liguria si attivi per informare di questa opportunità tutti gli operatori agricoli della regione e che per questa fattispecie siano previsti punteggi più elevati all’interno dei bandi, a partire dal piano di sviluppo rurale". Non finisce l’impegno del consigliere regionale dem Davide Natale (nella foto) – primo firmatario della proposta nel 2021 – per la tutela dei vigneti storici ed eroici: il nuovo step è la sollecitazione di due ordini del giorno, già approvati all’unanimità. Il primo riguarda l’impegno della Regione ad attuare forme di segretariato per mettere in contatto la domanda di nuovi terreni con chi non riesce più a mantenere in attività i terreni già autorizzati ai fini della doc e della docg: una misura, sottolinea Natale, "per non disperdere, o al massimo aumentare, i terreni autorizzati". Il secondo, invece, impegna la giunta ad adoperarsi per sollecitare la chiusura dell’iter per inserire i vigneti terrazzati delle Cinque Terre e altre colture nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze territoriali: un passaggio, questo, che "permetterebbe di avanzare la candidatura per l’inserimento nella lista rappresentativa del Patrimonio immateriale dell’Unesco". "Questa opportunità apre la via alla partecipazione di importanti bandi nazionali ed europei – conclude – Presenterò interrogazioni per capire con quali tempi si vuole procedere, perché ogni mese che passa porta con sé tante occasioni perse per i nostri agricoltori".