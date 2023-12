"Bene l’autovelox, ma i problemi restano tanti"

Bene l’installazione di nuovi autovelox, ma i problemi sulla viabilità sono più ampi e più complessi. Lo sostiene il Movimento per la piana di Ceparana, che nel lodare l’iniziativa dell’amministrazione comunale sottolinea le molte criticità insolute del territorio: "La sicurezza nella viabilità di accesso alle rampe autostradali: auspichiamo che anche in questa zona si installino idonei deterrenti. I problema di via Genova non è riducibile al solo eccesso di velocità: la presenza di molti incroci rende indispensabile, oltre a limitare la velocità, anche a vietare severamente i sorpassi. Un ulteriore inconveniente si determina sovente sulla rotatoria in entrata a Ceparana da Albiano: il passaggio di grossi autoarticolati comporta sistematicamente l’invasione della corsia opposta al senso di marcia". Per il movimento "i problemi delineati dovrebbero essere affrontati tutti con la stessa determinazione, altrimenti la sola installazione degli autovelox sembrerebbe finalizzata solo a far cassa. E a proposito di cassa, auspichiamo che anche gli ipotetici proventi delle sanzioni

automobilistiche possano essere destinati prioritariamente al miglioramento della qualità della vita, in termini di sicurezza stradale, pulizia, illuminazione, a favore degli abitanti di Ceparana e solo in seconda battuta per le esigenze delle altre frazioni".