Bellezza e sostenibilità. Oltre 600 espositori e 130 imbarcazioni in anteprima mondiale

La stagione dei grandi saloni nautici ha preso il via, martedì, con il Cannes Yachting Festival. Fino a domenica 17 settembre, 610 espositori e quasi 700 imbarcazioni tra i 5 e i 50 metri faranno bella mostra di sé a due passi dalla rinomata Croisette. Tra loro anche 130 anteprime mondiali. Il popolo della nautica: professionisti, armatori ma anche semplici curiosi e appassionati, si sono dati appuntamento nell’elegante cittadina francese per ammirare piccoli e grandi gioielli del mare. Parola d’ordine bellezza ma soprattutto sostenibilità. Il fascino della kermesse francese è dato anche dal glamour che si respira sui red carpet che si srotolano lungo le vie che accolgono gli stand. Vieux Port è il paradiso per chi ama i motor yachts e la velocità, con moltissime imbarcazioni in mostra a terra e in acqua e una nuova ’small boat area’ dedicata alle unità a motore dagli 8 agli 11 metri.

Port Canto è invece il regno degli appassionati della vela, con quasi 120 nuove unità in mostra, tra i 10 e i 30 metri di lunghezza. Tra i grandi nomi della nautica internazionale c’è molta Italia ma soprattutto c’è buona parte del gotha della nautica da diporto che si estende nel Miglio Blu. Dalla Sanlorenzo, a Ferretti group, da Baglietto ad Antonini Navi. È stato proprio Sanlorenzo a tagliare il nastro della famosa kermesse con una conferenza stampa, evento andato in scena lunedì sera, a bordo mare, in cui il Cavalier Massimo Perotti, Ceo del rinomato cantiere, affiancato dai suoi più stretti collaboratori, ha raccontato l’andamento della società e le novità in casa Sanlorenzo e Bluegame. Le imbarcazioni sono poi state mostrate ai giornalisti in un’elegante sfilata sull’acqua. Assiepati lungo il pontile, circondati dalla luce della sera, sulle note musicali alle volte sensuali, altre più dinamiche a raccontare il carattere delle imbarcazioni, gli yacht illuminati dalla luce dei fari ’sfliavano’ in acqua a favore del pubblico.

Al Cannes Yachting Festival non solo i cantieri sono protagonisti ma tutto il mondo della nautica da diporto. Il territorio spezzino è presente all’interno della fiera francese anche attraverso la rappresentanza di alcune aziende che hanno eletto la provincia spezzina quale sede della propria attività, a conferma che il comparto della nautica rappresenta un importante volano economico e bacino lavorativo locale. Mcyacht, società di brokerage, management e charter di yacht. Valdettaro Group, cantiere navale per refit e manutenzione imbarcazioni. Superfici, società di servizi 3D per la nautica e Optima Design, società di progettazione e di design di imbarcazioni, accolgono potenziali clienti e curiosi in uno stand all’interno del Palais, struttura al coperto dello yachting festival. Un’opportunità resa possibile grazie alla Camera di Commercio Riviere di Liguria che ha organizzato la partecipazione in collettiva di un gruppo di aziende liguri, tra le quali anche le spezzine, tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership di Liguria International.

Maria Cristina Sabatini