Batterio e caldo anomalo, ecco le cause della morìa dei branzini

La Spezia, 14 agosto 2023 – Il nome scientifico è di difficile lettura ed esplicitazione: Photobacterium damselae. E’ questo il batterio alla base - complice il caldo - della moria di branzini che si registrò attorno al 20 luglio in tre delle undici vasche operative dell’impianto di itticoltura di punta Pezzino, nel seno delle Grazie.

Non un deficit di ossigeno come accaduto nel 2000, ma un batterio che ha avuto avuto effetti letali sulla fibra dei pesci di allevamento a motivo della stress dagli stessi patiti durante il picco di temperatura - fino a 28 gradi - rilevata nello specchio acqueo interessato dal fenomeno, con l’effetto indotto di impressionare gli osservatori (che avevano scattato e divulgato foto) e indurre gli operatori a contenere l’allarme riconducendo il fenomeno all’emergenza caldo. Questo ha avuto il suo effetto, ma nei certificato sanitario la causa primaria viene ricondotta al batterio E’ questo il verdetto del laboratorio di Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (sito a Torino) al quale il Dipartimento di prevenzione dell’Asl 5 aveva recapitato i campioni di pesci rimasti senza vita nelle vasche e per i quali era stata stoppata l’immissione nel mercato (continuata invece per gli altri).

C’è da preoccuparsi, il fenomeno può ripetersi? Le domande trovano risposte informali che, sostanzialmente, suonano così:

No, a motivo dell’abbassamento della temperatura che rende il batterio inoffensivo per la capacità dei pesci a convivere con esso. In ogni caso nessuna problematica sul piano del consumo. La sospensione della vendita era scattata per via precauzionale in applicazione dei protocolli in vista degli accertamenti.

Gli stessi protocolli che presidiano gli accertamenti a tutela del consumatore hanno nei giorni scorsi indotto il Dipartimento di prevenzione dell’Asl 5 - preposto agli accertamenti a cadenza settimanale - a sospendere in via precauzionale la vendita di mitili provenienti da aree circoscritte dei vivai: a Porto Venere e nei pressi del varco di Levante della diga foranea. L’altolà è scattato per la scoperta del batterio escherichia coli in alcuni campioni di molluschi. In pratica lo stop temporaneo alla vendita riguarda circa il 10 per cento dell’intera produzione che passa dallo stabulatore. Ciò in attesa dell’esito dei nuovi risultati di laboratorio su campioni successivamente prelevati dalle aree teatro del fenomeno: questione di giorni.

Corrado Ricci