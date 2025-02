Batterie Valdilocchi. Al via gli interventi

Sono iniziati gli interventi per il miglioramento della Batteria Valdilocchi promossI dall’amministrazione comunale per valorizzare i forti della città e renderli visitabili e fruibili alla cittadinanza e ai turisti. I lavori, finanziati con circa 76mila euro, riguardano il ripristino della strada di accesso, con interventi per garantirne la stabilità, prevenire l’erosione del suolo e migliorare l’impermeabilizzazione del sito e la fruibilità nel rispetto dell’ecosistema circostante. Inoltre, verranno realizzate una recinzione e un cancello in ferro. Durante i lavori, le visite guidate saranno sospese.