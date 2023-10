Nel Golfo salpa il battello ibrido. “Biim” pronto a solcare le acque spinto da due motori elettrici

La Spezia, 13 ottobre 2023 – Il futuro della nautica passa attraverso l’innovazione: il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami è arrivato ieri a Spezia per il ’battesimo’ del Biim Battello ibrido innovativo modulare, un’imbarcazione prototipo affidata al Consorzio Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti: per testarne il funzionamento e le caratteristiche, la Confartigianato della Spezia ha organizzato una dimostrazione alla passeggiata Morin.

La barca entra a far parte della flotta del Consorzio Marittimo, ma al momento con una funzione dimostrativa, non viene infatti utilizzata per fini commerciali. Il Biim ha una lunghezza di 12 metri e una larghezza di 4.20, ha un peso di 11 tonnellate, la peculiarità sta nel fatto che il battello ha due motori diesel da 100kW e può navigare in modalità ibrida, consentendo la conduzione in modalità full-electric, grazie alla presenza di un modulo Vhd dotato di due motori elettrici da 30kW a loro volta alimentati da batterie al sale e fuel cell a idrogeno. Il funzionamento del mezzo è stato illustrato da Rudy Biassoli, presidente del Consorzio Marittimo Turistico, mentre Paolo Figoli, presidente della Confartigianato ha spiegato lo sviluppo del tessuto economico della città con una particolare attenzione al turismo.

Alla presentazione sono intervenuti il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, che ha parlato della collaborazione tra imprese e istituzioni, Maria Grazia Frijia vicesindaco e assessore al turismo del Comune della Spezia che ha fatto il punto sulla visione di turismo nella nostra zona, Mario Sommariva presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, che ha lanciato la proposta di un collegamento via mare per i cittadini. Il comandante della Capitaneria di Porto Alberto Battaglini ha fatto il punto sulla regolamentazione di questi mezzi, mentre Claudio Valerani, responsabile dell’area protetta del Parco Nazionale Cinque Terre ha sottolineato l’importanza di premiare chi investe in tecnologia sostenibile. Il BIIM è stato realizzato grazie ad un contributo di Regione Liguria che crede fortemente nello sviluppo della nautica: il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei ha posto l’accento sull’importanza di progetti come quello presentato ieri.