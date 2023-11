Battaglia contro gli accorpamenti: "Decisioni senza alcuna logica"

L’incidente diplomatico rischia di finire in Tribunale. La decisione della Provincia di predisporre un nuovo assetto degli istituti scolastici accorpando varie e distanti scuole della Provincia, ha scatenato la reazione del mondo sindacale, politico e istituzionale. In particolare il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha usato parole durissime nei confronti del presidente della Provincia, auspicando un ravvedimento e soprattutto un rinvio del consiglio provinciale previsto per martedì proprio per approvare la contestatissima manovra. ll primo cittadino di Luni è rimasto sorpreso dall’accorpamento con Castelnuovo Magra mai preventivato nel recente passato. "Intanto mi auguro che il presidente Peracchini rinvii il consiglio provinciale – ha spiegato Alessandro Silvestri – quindi ci convochi per illustrare una posizione che mai aveva ipotizzato nelle precedenti riunioni. Il quadro prospettato qualche settimana fa prima del rinnovo della carica presidenziale era ben differente: poi improvvisamente dalla Val di Vara, che sembrava interessata agli accorpamenti, si è passati alla Val di Magra.

Ritengo il comportamento del presidente un grave sgarbo istituzionale nei confronti di una amministrazione come la nostra, che ha sempre usato la ragione di fronte alle necessità senza mai guardare allo schieramento politico. Ci muoveremo in tutte le sedi anche se speriamo di trovare una soluzione prima di affidarci alle vie legali". Intanto sta arrivando una pioggia di giudizi negativi, come quelli della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista. "Vorremmo capire la logica – scrivono – che ha portato a unire Luni con Castelnuovo Magra e soprattutto Vezzano con il Favaro di Spezia o ancora l’accorpamento insensato trà Riccò del Golfo e Lerici. Gli amministratori di centrodestra millantano una scelta operata in seguito all’ascolto dei territori; molto probabilmente l’ascolto si è limitato ai comuni amministrati dalla stessa parte politica come oramai ci hanno abituato i nostri governatori regionali e provinciali perchè altre amministrazioni comunali coinvolte nel riassetto organizzativo hanno appreso successivamente queste proposte di accorpamento".

Sulla vicenda degli accorpamenti tra scuole sono intervenuti i consiglieri Roberto Centi e Giorgia Lombradi di LeAli. "Dopo il tentativo di settembre - attaccano - con lo strampalato progetto di mettere insieme 22 plessi diversi in tutta la Val di Vara, fortunatamente bloccato e tramontato anche per il nostro tempestivo intervento, l’amministrazione ha perseverato, accorpando istituti distanti tra loro non solo fisicamente, ma con diverse identità culturali e didattiche.Invece di riunire i sindaci e i dirigenti scolastici di tutte le realtà per una soluzione condivisa, ha fatto scendere dall’alto una decisione sconsiderata che scontenta quasi tutti, tranne alcuni sindaci evidentemente consultati nelle segrete stanze". La richiesta è quella di rivedere gli accorpamenti di realtà distanti quali Riccò e Lerici oppure Vezzano con la Isa 8 e la nuova fusione, questa volta non richiesta, tra Luni e Castelnuovo Magra.