Basta un sei per cinque per fare un palcoscenico Domani sera inaugura il ’Sign Music Desk’

di Marco Magi

Due menti, la stessa passione: la musica. Nasce così, dall’idea di Riccardo Angeletti e Max Marcolini, il ‘Sign music desk’. Il primo è titolare della Teknosign, azienda leader spezzina che ha fornito apparecchiature audio – tanto per fare qualche nome – ai tour di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Renga, Ultimo e i Negrita, oltre ad altri studi di registrazione. Il secondo, è un produttore, arrangiatore e musicista, noto anche per il suo sodalizio con Zucchero.

Inaugura domani sera il ‘Sign music desk’, un luogo dove saranno protagonisti, rigorosamente live, cantanti e gruppi di ogni genere, dalle star internazionali agli sconosciuti che approcciano un palco per la prima volta. Tutto si è sviluppato nei mesi più recenti, quando Marcolini ha avuto modo di testare le apparecchiature di Teknosign per una serie di progetti. Da lì a mettere in piedi un piccolo studio di registrazione e allestire un palco di sei metri per cinque per piccoli eventi, il passo è stato breve. "Da cosa nasce cosa – spiegano Marcolini e Angeletti – e adesso abbiamo 150 posti a sedere, con zona per mangiare e bere, e svariate iniziative da proporre. Certo, nei grandi appuntamenti, si potranno raggiungere probabilmente, anche i 200 presenti, ma non oltre, perché vogliamo che le persone si possano godere la serata in modo adeguato. Partiremo un solo giorno alla settimana, il sabato sera, poi già da fine aprile raddoppieremo, aggiungendo il venerdì".

Rimane comunque lo showroom con i macchinari per gli addetti ai lavori e l’idea trainante della musica, dove la gastronomia non è segmento principale come capita in alcune situazioni, ma un semplice allegato. Sicuramente le conoscenze di entrambi, soprattutto di Marcolini, potranno garantire un palinsesto degno di nota. "Intanto il 28 aprile ospiteremo Leon Hendrix, fratello minore di Jimi, poi il 6 maggio toccherà a Matteo Mancuso (in precedenza anche le sue clinics, ndr)". La modalità sarà sempre la stessa: si inizia alle 20.30 e mentre le persone degustano qualcosa, c’è chi le accompagna suonando e cantando, poi alle 21.45 spazio al live di circa un’ora e mezza, per poi arrivare alla mezzanotte con note di sottofondo. "Il nostro target, crediamo sia quello dai 30 anni in su, però ci aspettiamo di vedere pure molti giovani appassionati". Tutto quanto verrà registrato, in postproduzione, in multitraccia, poi pubblicato in una piattaforma. "Ogni anno, la compilation dei brani di maggior rilievo, sarà distribuita su cd o vinile. Abbiamo la nostra agenzia artistica dedicata e ci sarà spazio per tutti". Anche per i meno famosi quindi. "Certo, tante band si sono già presentate e saremo ben contenti di poterle ospitare in modo che si possano far conoscere".

Tra le idee, perfino un contest. "Sì, come Teknosign – precisa Riccardo – , l’avevamo organizzato una decina di anni fa, ebbe un grandissimo successo. In premio? Magari proprio delle nostre attrezzature professionali". Il ‘Sign music desk’ è un circolo autonomo, in cui lavoreranno una ventina di persone, al quale si potrà accedere sottoscrivendo, gratuitamente, una tessera. Dove si trova? A Ceparana, in via Vecchia 179. "Si può arrivare da Carrara o da Sestri Levante in un quarto d’ora, il bacino d’utenza sarà davvero ampio – concludono con entusiasmo Angeletti e Marcolini – e stiamo già riscontrando tanto fermento".