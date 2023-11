Basi Blu, le Rsu non ci stanno: "Dall’ammiraglio frasi gioiose. Ma la realtà dei fatti è un’altra"

Del progetto destinato a rivoluzionare l’Arsenale della Marina militare ancora non ci sono tracce evidenti, se non quelle dei bandi di gara per la progettazione generale dell’intervento. Tuttavia, sul tema delle Basi Blu è bastata una frase a riaccendere e riportare sotto i riflettori il malessere del personale civile della Marina. La frase in questione è quella pronunciata dall’ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo, comandante marittimo nord, in occasione del convegno “Sotto il segno del porto“ organizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. Ribuffo ha affermato che "alla Spezia modernizzeremo la base e l’intero arsenale, che tornerà ad essere cuore pulsante nel Paese nel progetto Basi Blu. È un periodo particolarmente felice per la Marina militare perché viviamo una riscoperta delle politiche del mare. Intendiamo esserci e reinterpretare la nostra presenza alla Spezia". Frasi, quelle sul piano che prevede un investimento di circa 350 milioni di euro sulla base spezzina per renderla in grado di ospitare fino a 14 unità navali maggiori, che sono finite nel mirino della Rsu di Marinarsen, pronta a replicare con una ’fotografia’ dell’attuale situazione dell’Arsenale non propriamente edificante. "Una gioiosa esternazione che però non riflette quello che realmente è l’Arsenale di oggi e nemmeno quello di domani" dicono senza mezzi termini le Rsu, secondo le quali l’ammiraglio non avrebbe rivolto "alcun pensiero alla drammatica situazione complessiva in cui versano le strutture dell’Arsenale e le condizioni di lavoro del personale. Proprio l’ammiraglio Ribuffo qualche giorno fa ha comunicato di voler trasferire alcuni spogliatoi per la vulnerabilità di taluni edifici, avviando una sorta di transumanza di lavoratori che dovranno spostarsi continuamente da un luogo all’altro. Già per andare a mangiare – dicono le rsu – a causa di una mensa chiusa alcuni dipendenti sono obbligati a spostarsi con mezzi propri. in quanto non ci sono autisti né mezzi militari dedicati".

La rappresentanza sindacale unitaria dell’Arsenale militare però rilancia, evidenziando le difficoltà della struttura. "Stiamo assistendo ad una serie di trasferimenti di interi reparti, sempre a causa di edifici poco sicuri e carenti di condizioni accettabili. Una situazione generata da mancate manutenzioni, cattive gestioni ed errate valutazioni, che si riflettono ora su ogni aspetto lavorativo. A questo – affermano – si aggiungono i mancati investimenti in termini di risorse umane e finanziarie, non per ultimo il Decreto legge sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026, che assegna 24 miliardi di euro, quasi tutti alle forze armate, e nessun riferimento alla valorizzazione del personale civile della Difesa".

Matteo Marcello