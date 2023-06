Basi blu, costi e benefici "Serve un confronto serio I cittadini devono sapere"

Di Basi blu e futuro dell’Arsenale se ne parla ancora troppo poco. In che cosa consista poi il progetto vero e proprio e quali le ricadute sul territorio dal punto di vista lavorativo, ambientale e qualità della vita se ne sa ancora meno. Per questo i gruppi di opposizione in consiglio comunale: Partito democratico, LeAli a Spezia, Orizzonte Spezia, Spezia Bene Comune hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario che si terrà domani durante il quale sarà presentata una mozione proprio sulla base navale. A parlarne ieri mattina nella sala gruppi consiliari Martina Giannetti capogruppo Pd-ArticoloUno, Roberto Centi di LeAli a Spezia, Piera Sommovigo capogruppo di Orizzonte Spezia, e Massimo Lombardi capogruppo di Spezia Bene Comune -Rifondazione.

Il primo a prendere la parola Roberto Centi che ha snocciolato numeri di un piano di investimenti destinati ad accogliere nell’area le grandi navi Nato – "È prevista la costruzione di ben tre nuovi moli di ormeggio (Varicella 3, Scali 1 e 2), l’ampliamento del molo Varicella 1 e della banchina Lagora. Tra le opere a terra di particolare impatto la riattivazione dei serbatoi sotterranei di carburante che si trovano sotto la Napoleonica" Per non parlare delle imponenti opere a mare – "per dragare il fondale di transito della darsena Duca degli Abruzzi sino a 12 metri, con una previsione di fanghi asportati di circa 600 mila metri cubi, di cui solo 200mila saranno smaltiti in discarica. I 400 mila restanti saranno utilizzati per il riempimento dei nuovi moli e delle banchine". Ma sul tappeto restano da sciogliere i nodi dell’occupazione del personale civile dell’Arsenale che negli anni è andata sempre più assottigliandosi e che, a quanto pare, il nuovo progetto non tiene in alcuna considerazione. E poi c’è la questione di Marola che per le ampie zone destinate alla Difesa ha pagato un prezzo altissimo. Ancora oggi per accedere ai posti barca, gli abitanti devono bussare e chiedere “permesso“.

La mozione che presenteranno nel consiglio straordinario – spiegano i consiglieri di opposizione – è stata volutamente scritta con toni pacati. Nessuna asperità perché il fine più importante è quello – "di allargare il dibattito, portarlo alla cittadinanza perché si faccia partecipe di un progetto che cambierà l’assetto futuro della città". E il primo passo è proprio la necessità di capire quali sono, e se ci sono, i punti di incontro e quali le differenze con la maggioranza di governo. Ma nel documento che presenteranno si fanno anche portavoci di proposte. Si parte dall’attivazione di un tavolo di confronto a livello nazionale composto da Governo, parlamentari locali, Stato maggiore e Marina militare, enti locali e rappresentanze sociali del territorio. Altra proposta un’analisi approfondita del programma Basi blu per valutare le ricadute sul territorio dal punto di vista delle infrastrutture e nuove servitù militari. E ancora l’istituzione di una commissione consiliare temporanea sul futuro della base navale e la redazione di un contratto di sviluppo per il recupero a usi civiliurbani delle numerose aree militari dismesse

A.M.Z.