Base navale spezzina, Palladino: “Assunzioni e prospettive del personale civile”

La Spezia, 19 febbraio 2025 - “La Base navale della Marina militare di La Spezia rappresenta un'infrastruttura strategica per la Difesa nazionale e un pilastro fondamentale per l'economia locale. Tuttavia, la costante riduzione di risorse economiche, il blocco del turnover e le carenze di organico tra il personale civile rischiano di comprometterne l’efficienza operativa e l’indotto socio-economico del territorio”. Lo dichiara Christian Palladino, coordinatore provinciale Flp Difesa La Spezia. “Accogliamo con favore le recenti assunzioni nel comparto Difesa, che rappresentano un segnale positivo e un primo passo verso il rafforzamento delle strutture. Tuttavia, si tratta ancora di numeri insufficienti rispetto alle reali necessità. Il personale civile impiegato all'interno della Base Navale continua a essere sotto organico, e il progressivo invecchiamento della forza lavoro mette a rischio il mantenimento di servizi essenziali, con ripercussioni dirette sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza delle operazioni”. “Chiediamo al Governo e al Ministero della Difesa un piano più ambizioso di assunzioni, accompagnato da un incremento delle risorse economiche destinate al personale civile. Un investimento mirato non solo garantirebbe maggiore efficienza alla Base Navale, ma avrebbe anche effetti positivi sull’economia spezzina, sostenendo l’occupazione e l’indotto industriale collegato alla difesa. Un aspetto altrettanto importante riguarda le relazioni sindacali all'interno della Difesa. Abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo con la maggior parte dei dirigenti militari, con cui collaboriamo nel reciproco rispetto dei ruoli, riconoscendo l’importanza di una sinergia costruttiva per affrontare le sfide del settore”.

“Tuttavia, in alcune circostanze, si sono verificati episodi di mancata collaborazione che rischiano di distogliere l’attenzione dalle questioni realmente rilevanti. Siamo convinti che un confronto aperto e costruttivo tra le parti sia essenziale per individuare soluzioni efficaci e condivise, nell'interesse del personale e dell'efficienza della Base Navale. Per questo, auspichiamo che si possa sempre più rafforzare un clima di dialogo sereno e rispettoso, volto a risolvere le problematiche con spirito di collaborazione”. “Infine, esprimiamo grande soddisfazione per la firma del nuovo Ccnl del Comparto Funzioni Centrali, che rappresenta un importante passo avanti per i lavoratori del settore. Questo contratto offre significativi miglioramenti agli istituti contrattuali, prevede maggiori risorse finanziarie e introduce strumenti concreti per una migliore conciliazione tra vita e lavoro. È un risultato che premia il lavoro sindacale e che garantisce ai dipendenti pubblici condizioni più dignitose e adeguate alle sfide attuali. Come Flp Difesa, continueremo a monitorare la situazione e a far sentire la voce dei lavoratori, affinché La Spezia possa consolidare il proprio ruolo di eccellenza nel panorama della Difesa nazionale”.