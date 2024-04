Base di Levante a San Lazzaro per l’elisoccorso, Gratarola: “Manca solo l'ok dell'Aeronautica”

Genova, 2 aprile 2024 – L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola a margine del consiglio regionale di oggi e in seguito ad un'interrogazione presentata sui servizi di elisoccorso in Liguria ha fatto il punto. “In merito alla base di Levante a San Lazzaro in Sarzana, Regione Liguria ha posto in essere tutte le attività propedeutiche alla sua apertura, dagli accordi con l'Aeroclub Lunense Pietro Lombardi, che ospiterà la base a quelli con Airgreen che eserciterà il servizio, dalla formazione del personale all'acquisto dell'hangar che ospiterà l'elicottero. Ora stiamo attendendo un'autorizzazione dell'Aeronautica militare per arrivare alla conclusione dei lavori e rendere a tutti gli effetti operativo il servizio”.

"Sul rinnovo della convenzione con i Vigili del fuoco – ha aggiunto Gratarola – ricordo che quella attuale ha validità fino al 31 dicembre 2024. Come Regione siamo intenzionati ad avviare una interlocuzione con il Ministero dell'Interni e con il Dipartimento Vigili del Fuoco per valutare la disponibilità di un eventuale rinnovo alla luce della presenza del servizio esaustivo offerto dalla base di Villanova d'Albenga e dalla base di San Lazzaro in Sarzana di prossima apertura. Ricordo anche che i vigili del fuoco avevano preannunciato la possibilità di non rinnovare la convenzione come avvenuto in tutte le altre regioni italiane nelle quali non è più presente questo servizio”.