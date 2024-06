Nuove barriere sui viadotti Vezzano e Fornola: chiuse le corsie di sorpasso

La Spezia, 7 giugno 2024 – Al via martedì 11 giugno con la chiusura delle corsie di sorpasso (senza scambi di carreggiata) il primo lotto dell’ultima tranche di lavori per l’installazione di nuove barriere di sicurezza sui viadotti Vezzano e Fornola dell’autostrada A15 dalla Spezia.

L’intervento è stato oggetto della riunione che si è svolta oggi in video collegamento con l’assessore regionale alle Infrastrutture, i rappresentanti dei Comuni della Spezia, Vezzano e Santo Stefano Magra e i referenti della concessionaria autostradale Concessioni del Tirreno, subentrata a Salt.

Il programma è in linea con quanto stabilito in precedenti tavoli tecnici e con quanto già realizzato lo scorso anno dalla concessionaria, con una prima parte di lavori ultimata a maggio 2023 e la seconda ad agosto. Nella fase attuale è stato possibile ottimizzare le tempistiche complessive grazie alle manutenzioni previste da Rfi sulle tratte ferroviarie sottostanti il viadotto, così da consentire a CdT di lavorare durante l’interruzione delle linee.

“Siamo ormai nell’ultima fase dell’importante intervento di messa in sicurezza della bretella autostradale dell’A15 che sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito grazie al confronto avviato dalla Regione Liguria con Salt, in accordo con i comuni interessati – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone – . L’intervento che prenderà il via la prossima settimana, con la sola chiusura delle corsie di sorpasso, riteniamo avrà un impatto limitato sul traffico. Entro la fine del mese riuniremo nuovamente il tavolo con Salt e gli enti locali per confrontarci sull’organizzazione puntuale anche del secondo lotto di quest’ultima tranche di lavori”.