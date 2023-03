Barriere architettoniche Lerici lancia la sua sfida

Il Comune di Lerici si prende cura dei suoi cittadini più fragili e porta avanti i P.e.b.a, Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta degli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini con disabilità ma non solo, basti pensare anche alle mamme con le carrozzine o agli anziani. "Proviamo ad immaginare una Lerici sempre più accessibile ed un turismo più vicino a tutti – spiega l’assessore alle politiche sociali Alessandra di Sibio – grazie al piano di formazione del Peba". Per poter sviluppare questo progetto l’amministrazione si è avvalsa della collaborazione del presidente della Consulta per la Disabilità, Mauro Bornia e di Antonella D’Isanto, dell’Unione Ciechi Italiani e Ipovedenti con cui è stato stato un sopralluogo a Lerici che proseguirà nelle varie frazioni per una valutazione delle difficoltà sul territorio. Ai prossimi incontri saranno presenti anche persone che nella propria vita affrontano il problema delle barriere architettoniche, coordinate dalla Consulta per la Disabilità, ’Unione Ciechi e Ipovedenti, Fondazione Manlio Canepa, che al Centro Antares di San Terenzo accoglie da anni persone con forme disabilità fisiche, mentali e sensoriali. La cittadinanza in tal senso è chiamata ad esprimere le proprie considerazioni: con semplice questionario minuti, sarà possibile dare il proprio contributo. Il sondaggio è visibile sia on line sul sito del Comune e sui canali social, che attraverso dei Flyer con QR-Code che verranno distribuiti nei supermercati, alle scuole e negli studi medici. Il questionario è consultabile al link: https:bit.ly3EzwMSL .