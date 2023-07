Barista serve alcolici a un ubriaco Scatta la denuncia della polizia

La polizia ha identificato gli autori della rissa di una settimana fa, sabato 1 luglio, in piazza del Bastone e nel frattempo ha denunciato il titolare di un esercizio pubblico che ha dato da bere alcolici ad una persone che era già in evidente stato di ubriachezza.

Il commerciante è stato segnalato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 691 del codice penale, mentre l’avventore a cui è stata somministrata la bevanda alcolica sanzionato per violazione dell’art. 688 c.p.

Era accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio, quando tre pattuglie di controllo del territorio della Polizia erano intervenute nel centro cittadino a seguito della segnalazione relativa ad un’aggressione ai danni di un giovane. Giunti sul posto, gli operatori di polizia trovavano su una panchina di piazza del Bastione, uno straniero di 23 anni, noto per precedenti di polizia, che confermava una lite avvenuta con alcuni coetanei poco prima, e dichiarava che il gruppo si fosse allontanato dalla piazza in quel momento. Gli agenti procedevano all’identificazione delle persone presenti in piazza, e di numerosi avventori di un esercizio commerciale nelle immediate vicinanze, tra i quali veniva accertata la presenza di 6 ragazzi stranieri, tra i 23 e i 15 anni, che corrispondevano ai soggetti che dalle immagini delle telecamere risultavano aver colpito il giovane e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Il giovane aggredito veniva nel contempo affidato alle cure mediche ospedaliere, per problematiche di natura psichiatrica. E nel corso dell’accertamento all’interno dell’esercizio pubblico, i poliziotti notavano proprio il titolare dell’attività somministrare bevande alcoliche ad una persona in evidente stato di ubriachezza.

Quindi è scattata la denuncia.