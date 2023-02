Bardellini entra nel comitato di medicina generale

L’amministrazione comunale di Levanto si complimenta con il dottor Enrico Bardellini per l’ingresso nel Comitato di medicina generale di Asl 5 e gli augura buon lavoro. La presenza di un professionista levantese all’interno dell’azienda è per noi motivo di soddisfazione, ma soprattutto la consideriamo significativa e di buon auspicio per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il nostro Comune (sede di uno dei tre presìdi ospedalieri presenti sul territorio provinciale e punto di riferimento socio-sanitario per un vasto comprensorio della riviera e dell’entroterra) e gli organi di programmazione e gestione della sanità spezzina.