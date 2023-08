Barbara Schiavulli a Nella nuova tappa di Libi 'n Selàa, "Storie di diritti negati"

Nella nuova tappa di Libi ‘n Selàa, stasera alle 21.30, nella piazzetta dell’ex oratorio, sarà ospite della rassegna tellarese Barbara Schiavulli, giornalista, scrittrice corrispondente di guerra e codirettrice di Radio Bullets. Il titolo dell’incontro è ‘Storie di diritti negati’. Schiavulli dialogherà con Mariangela Guandalini sulla sua esperienza internazionale (ha seguito i fronti caldi degli ultimi vent’anni), soffermandosi in particolare sulla condizione delle donne in Afghanistan, a quasi due anni del ritorno al potere dei talebani. L’ospite ha anche pubblicato vari libri: ‘Le farfalle non muoiono in cielo’, ‘Guerra e guerra’, ‘La guerra dentro’, ‘Bulletproof diaries. Storie di una reporter di guerra’ e ‘Quando muoio, lo dico a Dio. Storie di ordinario estremismo’. L’iniziativa è a cura della Società mutuo soccorso di Tellaro con il contributo del Comune di Lerici.