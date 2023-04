Bando per le case popolari "Legge regionale illegittima Anni di appelli inascoltati"

Il gruppo consiliare del Pd, ion un’interpellanza, chiede alla giunta quale sia il destino del bando attualmente in corso per l’assegnazione delle case popolari, dopo la sentenza che ha dichiarato illegittima costituzionalmente, la legge regionale (su cui si è basato anche il Comune della Spezia) che inseriva come requisito la residenza da almeno 5 anni sul territorio comunale. "Nel corso degli anni – scrivono Marco Raffaelli (nella foto), Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau e Andrea Montefiori – sono stati tanti gli appelli (inascoltati) di associazioni di inquilini per modificare la legge e avere un bando senza requisito della residenza. Qual è ora il destino della procedura di assegnazione delle case popolari"?