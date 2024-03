Bando per l’assunzione di due operai part time

E’ uscito sul portale delle assunzioni nella pubblica amministrazione, InPa, il bando del Comune di Zeri per l’assunzione di 2 operai part time a 18 ore settimanali di cui uno con profilo autista/escavatorista e uno idraulico/ escavatorista. I due profili dovranno essere muniti di abilitazione alla guida escavatore/terna/pala gommata. L’autista dovrà avere patente D conducente Cqc-Trasporto di persone. L’idraulico dovrà avere diploma attestato di qualifica almeno biennale o in alternativa dimostrare un periodo di servizio inerente tali mansioni, dovrà inoltre essere munito di patente C con Cqc per camion. Le domande solo attraverso il portale InPa per il cui accesso è necessario essere dotati di identità digitale e registrarsi. Scadenza 22 marzo. Le assunzioni derivano dalle previsioni inserite nella delibera di giunta che approvava il Piano della dotazione organica 2023-2025.