La Spezia, 14 maggio 2020 - La Liguria si conferma in testa alla classifica nazionale per numero di località “bandiera blu” e conquista quest’anno nuovi vessilli. La novità è stata annunciata stamani durante l’assegnazione dei riconoscimenti ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici da parte della Foundation for Environmental Education (Fee). In particolare, la Liguria, prima in classifica per numero di bandiere, sale nel 2020 a 32 località con l’ingresso delle spiagge di Diano Marina e Sestri Levante. Segue la Toscana con 20 località (un nuovo ingresso nella sezione spiagge).

In terza e quarta posizione la Campania con 19 Bandiere e le Marche con 15. La Liguria è al primo posto per numero di spiagge per l’undicesimo anno consecutivo: è ligure circa un sesto di tutte le Bandiere blu italiane. Primo posto anche per gli approdi, che salgono a 14: sono entrate a far parte dell’elenco quest’anno Cala Cravieu a Celle Ligure e Vecchia Darsena a Savona.

«Questa è una grande soddisfazione e una spinta in più per prepararci alla stagione estiva, nonostante le enormi difficoltà dovute all'epidemia - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Abbiamo paesaggi che il mondo ci invidia, il turismo è uno dei punti forti della nostra terra e deve essere salvaguardato in tutti modi. Stiamo lavorando per salvare questa stagione estiva, applicando linee guida adatte al nostro territorio che possano permettere a tutti di lavorare e di godere del nostro mare».

In tutto, a livello nazionale, 195 località rivierasche e 75 approdi turistici possono fregiarsi, in questa trentaquattresima edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2020. Le spiagge sono 407 e corrispondono a circa al 10% di quelle

premiate a livello mondiale. La Bandiera Blu è andata alle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Anche quest’anno è stato dato grande rilievo alla gestione del territorio e all’educazione ambientale finalizzate a promuovere un turismo sostenibile. Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati infatti: l’esistenza degli impianti

di depurazione; la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti; la valorizzazione delle aree naturalistiche e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.

A presentare le Bandiere Blu, stamani, c’erano, fra gli altri, Claudio Mazza, presidente della Fee Italia; Stefano Laporta presidente dell’Ispra e del Snpa, e l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Le spiagge bandiere blu della Liguria 2020 sono:

IMPERIA

Bordighera - Zona Ovest di Capo, Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imeratrice, Corso Marconi, Bussana

Taggia - Arma di Taggia

Riva Ligure - Ex Bungalow

Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

San Lorenzo al Mare - U’Nustromu, Prima Punta, Baia delle Vele

Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina

Diano Marina

SAVONA

Ceriale - Litorale

Borghetto Santo Spirito – Litorale

Loano - Spiaggia di Loano

Pietra Ligure - Ponente

Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso, Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti,

Castelletto San Donato

Noli – Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita, Chiariventi

Spotorno - Lido

Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole

Savona – Fornaci

Albissola Marina - Lido

Albisola Superiore - Lido

Celle Ligure - Levante, Ponente

Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D’Invrea

GENOVA

Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro, Levane

Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

Chiavari - Zona Gli Scogli

Lavagna - Lungomare

Moneglia - Centrale, La Secca, Levante

Sestri Levante - Baia delle Favole, Baia Portobello

LA SPEZIA

Framura – Fornaci (Spiaggia confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi

Bonassola - Lato Est e lato Ovest

Levanto - La Pietra, Casinò, Ghiararo

Lerici - Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

Ameglia - Fiumaretta