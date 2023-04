‘Banca Romana’, la conferenza

Al Museo etnografico ‘G. Podenzana’ di via del Prione 156, si terrà oggi alle 17 una conferenza a cura di Giampaolo Chiappini Carpena dal titolo ‘Gli scandali dell’età giolittiana’. L’incontro si inserisce all’interno della rassegna ‘Il periodo postunitario. Fatti e personaggi che hanno plasmato il volto del Regno d’Italia’ realizzata in collaborazione con il centro culturale Il Porticciolo. Carpena prenderà in esame lo scandalo della Banca Romana (1892-1894) un caso di rilevanza nazionale con la scoperta delle attività illecite della banca, con il coinvolgimento di politici, ministri, parlamentari e giornalisti. L’inchiesta penale si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 0187727781 o a [email protected]