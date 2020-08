Castelnuovo Magra (La Spezia), 16 agosto 2020 - Un bimbo di tre anni è mezzo è in gravi condizioni dopo essere stato trovato riverso a pelo d'acqua, privo di conoscenza, nella piccola piscina di casa. Sono stati i genitori, in una abitazione a Molicciara nel comune di Castelnuovo Magra a trovarlo. In attesa dell'arrivo dei soccorsi il 118 ha guidato telefonicamente il genitore perché eseguisse le necessarie manovre salvavita. Il bimbo è stato poi portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elicottero Pegaso, decollato da Massa.

All'arrivo dei soccorritori il bimbo era incosciente ma erano presenti battito cardiaco e respirazione. Il piccolo è stato stabilizzato e poi trasportato con l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto 118, Pa di Sarzana e carabinieri.