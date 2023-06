Balneari, un mare di incertezze Resta la spada di Damocle delle gare per le concessioni

di Franco Antola

Un’estate all’insegna dell’incertezza. E non solo quella legata ai capricci meteo di una stagione che non riesce a decollare, fra timidi raggi di sole e improvvisi scrosci di pioggia. Quella prima o poi si rimetterà, come sempre. Le incognite maggiori, almeno per gli operatori del settore balneare, sono altre e hanno un nome: direttiva europea Bolkestein. Quella che – è ormai arcinoto – impone, nel nome della libera concorrenza, bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni delle aree demaniali su cui insistono stabilimenti e strutture balneari varie, e non solo. Con quale criterio saranno indette le gare? E quali i meccanismi per gli indennizzi a favore di chi dovrà cedere le proprie strutture, spesso oggetto di cospicui investimenti nel corso degli anni? In provincia gli operatori interessati, ovvero i titolari di stabilimento, dalla riviera fino al confine con la provincia di Massa Carrara, sono una cinquantina, cui si aggiungono le aree libere attrezzate, soggette ad altra normativa. L’incertezza dura da anni ma ultimamente, nell’imminenza della scadenza delle concessioni in vigore (31 dicembre 2023, poi portata con decreto dek governo all’anno successivo) il quadro si è fatto ancor più ingarbugliato.

"Su quello che accadrà nei prossimi mesi abbiamo solo delle idee vaghe – ammette Lorenzo Servadei, referente provinciale di Sib Confcommercio, uno dei sindacati di categoria dei balneari – le problematiche sono sempre le stesse. Allo stato, dopo il rinvio dei tempi deciso dal governo per mettere mano alla mappatura delle aree demaniali interessate, il tema è quello dei criteri delle gare e degli indennizzi. Di certo se il punteggio maggiore andrà a chi offre più soldi, sarà davvero difficile competere per gli attuali concessionari, a meno che il bando non venga congegnato con adeguati strumenti di tutela. Ma la partita più complessa da giocare sarà quella degli indennizzi. Ci sono casi, fra i nostri scritti, con oltre trent’anni di gestione che hanno assicurato un forte incremento di valore delle strutture: con quali criteri verranno fissati gli indennizzi, tenendo conto della crescita patrimoniale legata, per fare un esempio, all’avviamento e alla visibilità ottenuta dallo stabilimento in tutti questi anni? Sono nodi mai sciolti, se ne parla da anni e siamo ancora al punto di partenza. Sarebbe ora di cominciare ad avere qualche certezza, soprattutto in un settore come il nostro dove il lavoro viene programmato un anno per l’altro. Senza contare le situazioni che variano a seconda del tipo di costa. Levanto e Monterosso hanno determinate regole ed esigenze, a Marinella il quadro, come a Lerici o a Fiumaretta, è ancora diverso. Ma i problemi sono anche altri".

Tipo?

"Ci sono stabilimenti che sono oggetto di proprietà privata, a monte della linea demaniale. Chi si assicura la concessione della parte demaniale che interesse potrà avere se la porzione privata a monte fa capo ad un altro soggetto? Di qui la necessità di contrattare con l’imprenditore proprietario per ottenere la vendita. Un capitolo tutto da scrivere e che oltretutto è differente a seconda delle diverse coste. In Emilia, per esempio, la situazione è molto diversa".

Eppure si dice che i margini di profitto degli imprenditori in questo settore sono cospicui in rapporto all’entità del canone pagato. Quest’anno le tariffe, poi, sono aumentate quasi ovunque… Si fa presto a dire che ombrellone e lettino sono cari – risponde Servadei - . Intanto diciamo subito che siamo prontissimi a pagare di più, ovviamente in termini ragionevoli. Questo aspetto non ha mai rappresentato un ostacolo. Forse però ci si dovrebbe rendere conto anche dei costi effettivi, come l’Imu sulle strutture, l’Iva sul lettino al 22 per cento, e al dieci nei bar attigui allo stabilimento. Per non parlare dei bagnini: se devo coprire un certo orario, dal mattino alla sera, ne servono due, così come se il fronte mare va oltre una certa lunghezza".

A proposito di bagnini, in diverse zone della Liguria i Comuni hanno chiesto ai concessionari degli stabilimenti di farsi carico del servizio di assistenza bagnanti anche nelle spiagge libere confinanti, quando il servizio sia imposto per le località premiate con la bandiera blu. Qualcuno ha parlato di "canoni occulti".

Avete situazioni del genere? "Intanto va detto che si tratta di una ‘collaborazione’ su base volontaria, in ogni caso non mi è arrivata notizia di richieste del genere, almeno agli iscritti alla nostra organizzazione. Questo non significa che un bagnino in servizio in uno stabilimento non dia un’occhiata alla vicina spiaggia libera, intervenendo, è ovvio, in caso di necessità".