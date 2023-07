"Baiardo e Brigliadoro alla Fortezza di Sarzana"

Il Teatro Pubblico Ligure torna alla Fortezza Firmafede di Sarzana domani, lunedì, con lo spettacolo "Baiardo e Brigliadoro. Cavalli a paladini dall’Opra dei Pupi" interpretato da Mario Incudine e Antonio Vasta, con la regia di Sergio Maifredi. La serata è realizzata con il contributo del Comune di Sarzana e della Regione Liguria e fa parte del progetto "Parole antiche per pensieri nuovi", prodotto da Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova con il sostegno della Regione Liguria che è stato vincitore del bando nazionale del Ministero della Cultura per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura. "Baiardo e Brigliadoro. Cavalli e paladini dall’Opra dei Pupi" nasce dal desiderio di riportare alla narrazione orale i poemi cavallereschi, con il loro patrimonio di poesia e avventura, ma da un punto di vista inedito.

Tra parole e musica, le gesta dei paladini di Francia, dei condottieri e dei guerrieri sono raccontate attraverso lo sguardo dei destrieri, anch’essi in prima linea insieme agli eroi che portano in groppa e di cui dividono il destino: Baiardo è il cavallo di Rinaldo, Brigliadoro quello di Orlando. Oltre alla Fortezza di Sarzana, il progetto "Parole antiche per pensieri nuovi" vede coinvolti Palazzo Reale di Genova, Luni in provincia della Spezia con l’ottavo "Portus Lunae Art Festival" che torna nel fine settimana e la Villa Romana del Varignano. Per la serata di domani sono ancora a disposizione i biglietti al Teatro degli Impavidi oppure allo Iat in piazza San Giorgio e sulla piattaforma on line Vivaticket.it.