’Bahamut’ al Teatro Civico col duo Rezza e Mastrella

Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono un duo artistico di grande livello nello scenario teatrale contemporaneo. Con loro prosegue la stagione di prosa al Teatro Civico. Un nuovo spettacolo in doppio appuntamento: si tratta di ‘Bahamut’, in cartellone domani alle 20.45 e domenica alle 17.30. Nel secondo giorno, alle 11.30 Mastrella e Rezza incontreranno il pubblico al Pin, affiancati dal direttore artistico Alessandro Maggi. Nella rappresentazione, i due, premiati alla Biennale di Venezia 2018 con il Leone d’Oro alla carriera, associano liberamente al ‘Manuale di zoologia fantastica’ di Borges la figura di Bahamut, l’Essere Supremo, il gigantesco pesce della cosmologia babilonese che sostiene sulle spalle il mondo.

‘Bahamut’ è tutto fuorché rassicurante: è un lavoro spiazzante, irriverente ed intransigente. Per affrontarlo bisogna essere pronti a guardare in faccia le miserie personali e quella schizofrenia che caratterizza la vita, in cui si è vittime e carnefici. "In quanto carne – scrive Rezza, sul palco con Ivan Bellavista e Neilson Bispo Dos Santos – pensavo di conoscermi. E invece mi sorprendo di come, ancora una volta, la mente mandi il corpo a soffrire per poi rintanarsi nella facilità del pensare. Mi muovo da molto con le membra a sfiancare e quindi dovrei aver compreso l’indole del patimento. Ma nel caso di Bahamut, ho scoperto che gli organi interni hanno una coscienza viva se sottoposti a un’andatura sussultoria e verticale. L’allestimento di Flavia Mastrella ha suggerito soluzioni azzardate. E ho cominciato a fare del mio corpo un assoluto verticale, con salti da fermo e in progressione che danno il ritmo alle interiora. E ciò lo percepisco mentre mi esibisco". Punto nodale dell’opera è la costruzione scenografica: sul palco la scatola, giocattolo di metallo, legno, stoffa verde e aria, determina un vincolo formale e provoca un’urbanizzazione dello spazio. Info e biglietti: al botteghino dalle 8.30 alle 12, allo 0187 727521 o a [email protected]

Marco Magi