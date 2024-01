Bagno alla diga foranea. I diportisti non mollano. Ora bussano alle porte dell’Autorità portuale

"Quello che chiediamo è tenere alta l’attenzione sul tema: l’auspicio, nei prossimi due anni, in cui sarà fatto il dragaggio e traslocheranno gli impianti dei mitilicoltori, è goderci il Golfo, poi pensare anche a qualche progetto. Ad esempio, cito quello di Enrico Faggioni, che aveva pensato a un piccolo diporto per valorizzare il turismo ittico e permettere di comprare direttamente quei prodotti di eccellenza".

Alfredo Gilone torna a sostenere le istanze dei diportisti spezzini che la scorsa estate hanno promosso la petizione popolare per ottenere una maggiore fruizione della diga foranea e, dopo un incontro dei giorni scorsi con il sindaco della Spezia Peracchini, di cui riferisce, prova a premere l’acceleratore per ottenere udienza con la dirigenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale e della capitaneria di porto. "L’iniziativa era stata lanciata sull’onda del malumore sorto per un particolare irrigidimento dei controlli dell’autorità marittima proprio nell’area di mare intorno alla diga" spiega Gilone, una vita sull’acqua anche per motivi professionali, avendo ricoperto l’incarico di responsabile del Servizio nautico antincendio portuale, dei nuclei Sommozzatori, del soccorso acquatico e del nucleo speleoalpino fluviale. "Da sempre è considerata la spiaggia degli spezzini ed è purtroppo gravata da divieti e vincoli che ne impediscono una libera fruizione anche da parte dei piccoli diportisti – continua –. Viene, quindi, chiesta un’apertura, con un pacato dialogo anche con i concessionari, per trovare una soluzione che possa far coesistere la presenza del piccolo diporto con gli allevamenti di mitilicoltura". Nessuna intenzione di togliere spazi ai produttori di quella che viene riconosciuta come ’eccellenza’, ma volontà di ricercare un punto di incontro, tenendo conto anche delle dimensioni del piccolo diporto, che nella diga foranea, specie nelle giornate di vento e mare mosso, trova un riparo sicuro. "Facendo una ricognizione delle marine, abbiamo calcolato che sono circa 3mila le imbarcazioni di questo segmento, che assicurano comunque un significativo indotto, e per questo auspichiamo anche che con la risistemazione dei vivai si trovino anche spazi per queste, magari regolamentati con punti di ormeggio prestabiliti e gestiti direttamente dai concessionari; in questo modo, si faciliterebbe anche il compito, non sempre grato, dell’autorità marittima da sempre designata al controllo e alla salvaguardia della vita in mare". Nuova strategia e sviluppi le aspettative dei diportisti. "Siamo tornati alla carica: questo è il momento buono per cogliere nuove opportunità. Più concessioni e meno fiscalità è ciò che vogliamo".

Chiara Tenca