Bagnino di lungo corso Il sarzanese Meneghini "Non siamo gendarmi Prima c’era più rispetto"

I continui salvataggi che, per buona sorte, hanno evitato potenziali tragedie non sono la naturale conseguenza dell’incapacità di nuotare dei bagnanti. Qualche caso sicuramente ci potrà essere tra gli ormai quotidiani interventi in mare dei ragazzi vestiti di rosso, chiamati per tre mesi a garantire l’incolumità a migliaia tra frequentatori delle spiagge, ma probabilmente ci sono anche altre verità. Decisamente amare se si considera che l’"esercito della salvezza" è composto soprattutto da giovanissimi che mettono a repentaglio la propria vita per riportare a riva chi ha voluto sfidare le correnti e le onde, rimanendo indifferente alle bandiere di pericolo e alle segnalazioni dei bagnini.

"Ci sono giornate – spiega Enzo Meneghini – in cui sembra di stare in più campi da calcio contemporaneamente, tanti sono i fischietti in funzione. Ma spesso i bagnanti diventano sordi". Il sarzanese Enzo Meneghini è tra i veterani della categoria di salvataggio, appartenente alla cooperativa Alto Tirreno e lavora al bagno Roma di Marinella. Ha compiuto i 60 anni e ha alle spalle una lunga esperienza: diplomato insegnante di educazione fisica all’Isef, ex nazionale di judo, ex guida turistica in Africa, tra i primi istruttori della disciplina di difesa personale Krav Maga.

E adesso?

"L’estate dell’emergenza sanitaria che mi ha impedito di tornare in Africa, ho ripreso a fare il bagnino, tornando alle origini di quando ero ragazzo e lavoravo da Pitì, Margot, Goletta. Quindi Marinella e il suo mare li conosco molto bene. Ci sono correnti pericolose che impediscono di risalire. Per questo, anche quando non ci sono onde altissime, occorre stare molto attenti".

Ma qualcuno non ascolta?

"Un bagnino non è un pubblico ufficiale quindi non può impedire a nessuno di entrare in acqua. Lo consiglia, sulla base dell’esperienza e alla vista del moto ondoso. La bandiera rossa non è un divieto ma una semplice indicazione delle condizioni avverse del mare. Quindi se una persona è educata e accetta i suggerimenti, bene. Altrimenti non possiamo fare nulla. Si dovrebbe chiamare le forze dell’ordine o la capitaneria di porto ma intanto la persona che sta facendo il bagno tra le onde bisogna tenerla comunque sotto controllo".

Avete paura?

"No, abbiamo l’ansia quando vediamo qualcuno che si allontana nonostante tutte le indicazioni contrarie. A volte c’è da tremare, ma bisogna stare calmi mantenere la concentrazione ed essere pronti. Con il mio collega Tiberio Bianchini dell’Alfa Diana siamo intervenuti anche in tratti di spiaggia non di nostra competenza".

Ci sono spiagge scoperte?

"No, però lo spiaggione libero è controllato dalle 10, e fino a qualche tempo fa neppure a quell’ora. E se prima accade qualcosa, noi bagnini confinanti possiamo forse girarci?"

Che consigli si sente di dare ai nuovi operatori di salvataggio?

"Intanto quello di essere pronti – conclude Enzo Meneghini – e in forma. Io ogni mattina prima di entrare in servizio nuoto, sono sempre allenato anche perché in inverno faccio l’istruttore. Chi addestra i nuovi bagnini dovrebbe costantemente provvedere ai corsi di aggiornamento anche perché ci sono ragazzi di 18 anni che possono salvare una vita anche per un malore".

Massimo Merluzzi