Baglietto pioniere dell’idrogeno In cantiere la prima power station Nel futuro alimenterà i superyacht

Correva l’anno 1874 quanto lo scrittore Jules Verne profetizzava nel romanzo L’isola misteriosa, suscitando meraviglia e perplessità: "L’acqua sarà un giorno il carburante del futuro. L’idrogeno, che la costituisce insieme all’ossigeno, utilizzato isolatamente, diventerà una fonte di energia inesauribile".

Sono passati 149 anni ed è eccola lì, nel cuore pulsante del Miglio Blu, la prima ’power station’ del Golfo della Spezia per la produzione dell’idrogeno verde, ossia con la genesi del processo innescata dall’energia del sole.

E’ il Cantiere Baglietto, lo stabilimento dei superyacht, a tenerla a battesimo con un rituale sbalorditivo. Non tanto per le sembianze dell’apparecchio alchemico ma per la lezione magistrale che ha introdotto la presentazione. L’ha sviluppata il divulgatore scientifico Giancarlo Orsini. Non la solita narrazione sui destini neri dell’umanità sotto la cappa del gas serra ma l’incoraggiamento ad andare avanti con passione per concorrere, ognuno, alla salvezza del pianeta, avendo fiducia nell’intelligenza "emotiva" dell’uomo che genera le rivoluzioni. E quella in corso al Cantiere rilevato nel 2012 da Beniamino Gavio non solo è destinata a risolversi in zero emissioni ma in sviluppo economico del territorio, oltreché a piacere esclusivo per armatori che non badano a spese.

Il prototipo verrà utilizzato per sviluppare le procedure di funzionamento per poter usare poi il sistema a bordo degli yacht ed effettuare la ricarica di idrogeno nei serbatoi e, ancor prima, concorrere ai bisogni energetici dello stabilimento. Il progetto ha un nome evocativo: Bzero: "Conferma - ha detto l’amministratore delegato Michele Deprati - la visione pionieristica di Baglietto, il suo grande impegno per una nautica sempre più green. Abbiamo istituito un dipartimento espressamente dedicato allo studio delle nuove tecnologie ecosostenibili, “Baglietto Energy” per traguardare l’implementazione di fonti di energia alternative da applicare alla propulsione di superyacht e navi". Nel capannone della convention, oltre alle autorità, anche gli studenti del Campus universitario e del Nautico, militari della Marina, esponenti dello shipping, perchè quella che va sviluppandosi nel cantiere è una rivoluzione che apre nuovi orizzonti all’andare per mare, per diporto, per business e per la difesa. Grandi le potenzialità anche commerciali. Lo ha Fabio Ermetto, direttore commerciale Baglietto: "Con questa tecnologia a bordo si potranno traguardare zero emissioni fino a 75 ore all’ancora e una navigazione di 120 miglia nautiche a 7 nodi. L’utilizzo combinato di idrogeno e batterie permetterà l’ottenimento di energia disponibile 4 volte superiore all’utilizzo delle attuali batterie". Gli armatori premono per accelerare.

"Il progetto - ha aggiunto Alessandro Balzi, direttore del Dipartimento Energy - prevede l’integrazione a bordo delle imbarcazioni Baglietto della tecnologia fuel cell a idrogeno su piattaforma ibrida o diesel-electric. Il particolare sistema di stoccaggio permette di intrappolare l’idrogeno, voluminoso per sua natura, in idruri metallici consentendo così lo storage in forma solida, sicura e a bassa pressione". Insieme a Baglietto, capofila del progetto, partecipano sei partner di rilevanza internazionale, tutti con team di progettazione e sviluppo basati in Italia: Arco technologies, Bluenergy revolution, Enapter, H2boat e Siemens energy oltre al Rina come ente certificatore.

Corrado Ricci