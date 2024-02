’Bagatelle’ ai Fondachi

Riprendono i seguitissimi appuntamenti musicali ai ’Fondachi’, ristorante-pub di Andrea Rizzo nel centro storico di Sarzana e teatro di eventi culturali, mostre fotografiche, di pittura e soprattutto di concerti. Alternando così alle specialità enogastronomiche del locale sarzanese gli incontri con artisti e musicisti che portano alla scoperta di piacevoli novità. Questa sera, domenica, l’ospite sarà l’autore Gianmaria Simon invitato a presentare il suo ultimo album dal titolo ’Bagatelle’.

Si tratta del quarto disco del musicista sarzanese che arriva a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro ed è composto da undici brani, intensi, caratterizzati da bizzarri personaggi che fanno dell’anticonformismo la loro cifra caratteriale. Troviamo nel cammino musicale l’amante isolato e solitario di Marie, gli indolenti e grifagni protagonisti di La luna quando sale, l’ubriaco di Stavo conversando con Verlaine che si ribella, a suo modo, a una realtà autoritaria e priva di poesia, il marinaio visionario Barney, che in un’ipotetica bettola della Cornovaglia ci ammalia raccontandoci di sirene e vascelli scomparsi. Non mancano naturalmente i richiami all’amore, declinato nelle sue varie sfumature e inserito nei brani intitolati ’Gardel’, ’Luisa’, ’Non sarà Niente’ così come la sensualità indagata in ’Mi capiti in bocca’ e vista come unica chance per sfuggire all’oblio, la guerra raccontata dal punto di vista di chi resta a casa in ’Dormi negli occhi miei’.

Nell’album sono presenti anche due poesie, per l’occasione musicate da Gianmaria Simon, dal titolo: El chuico y la damajuana del poeta cileno Nicanor Parra, che racconta un luculliano e folle matrimonio avvenuto fra un fiasco e una damigiana e Chanson d’automne di Paul Verlaine, che chiude il disco. Un lavoro davvero molto intenso quello portato a buon fine, e uscito alla fine di dicembre, del compositore sarzanese che è riuscito a creare un mix di suoni che si miscelano tra loro passando dai ritmi manouche e gipsy, valzer, suggestioni mediterranee, incursioni latine, ballate malinconiche e swing. Il nuovo disco "Bagatelle" si può acquistare già nel corso della serata di domani oppure nella versione digitale sulla piattaforma Bandcamp.

m.m.