Bacci espone all’Open Art Space Forme e colori nella casa-galleria

Un colpo di fulmine artistico li ha legati. Una visita, un progetto, una ’folgorazione’, come dice lui. Il risultato è la nuova mostra-evento promossa da Raffaella Monteverde nel suo Open Art Space di via Chiodo 101, la sua casa-galleria che ospita le opere di artisti e artigiani – scala A, terzo piano –: è dedicata a Carlo Bacci, pittore e scultore, e si terrà questo pomeriggio a partire dalle 18.30. ’Orgasmo in forme – Il piacere è arte’: da Tellaro e Solaro, dove vive e ha il suo studio permeato di sapore del mare, in cui nascono le sue opere, al cuore della Spezia: forme che possono essere lette da diversi punti di vista, colori forti, vitalità, esplosione di espressività.

L’allestimento è stato curato da Raffaella Monteverde con "un atteggiamento di rispetto, pudore, educazione, conoscenza e apprezzamento del design" – spiegano parlando all’unisono – che permea l’appartamento e si mescola con sculture e quadri. Con un innamoramento nei confronti dell’opera, della passione che trasmette, quasi fosse "un atto primordiale" forme che Bacci crea, sovrappone in modo "mai uguale" e che spesso stupiscono lui stesso. Fuoco che arde, capace di emanare "un’energia prorompente" sottolinea lei. "Ho sposato il mio lavoro con la magia" dice lui. Provare per credere.

Fra un’entrata, un corridoio, una stanza e l’altra, ecco opere recenti che si susseguono, richiamano la sagoma del pesce, uniscono antico e contemporaneo. C’è il ferro, ma ci sono anche materiali diversi, per mettere in primo piano la poliedricità di Bacci, con le tele sublimate da cornici antiche. Le radici che si saldano con la contemporaneità, a servizio di forme che giocano, si compenetrano, si cercano, si sovrappongono, sembrano volersi staccare dal loro supporto e lasciano chi le guarda un altrettanto giocoso dubbio. "Kamasutra – spiega Bacci - , ad esempio, non ha una posizione giusta: non esiste. Quindi, non puoi appenderlo nel modo sbagliato, è solo un diverso punto di vista". E poi c’è "Mare rosso": geometria verticalizzante al centro della composizione che è una distesa di sangue, monito estremo che diventa inno alla pace. "Per un artista, la creazione è pulsione emotiva che spesso non ha significato razionale. Carlo usa il colore e ti mette di fronte a qualcosa di inaspettato, prorompente. Questo, secondo me, è il suo bello: alla fine della creazione ti dà equilibrio e simmetria. Io mi sono innamorata – conclude la Monteverde – del suo lavoro e di quello che mi ha lasciato".

Chiara Tenca