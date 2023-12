Regali ai bimbi e solidarietà: il Babbo Natale della Cri

La Spezia, 28 dicembre 2023 – Missione compiuta per il Babbo Natale della Croce Rossa: come annunciato prima delle feste i volontari hanno consegnati i regali ai bambini. Durante la serata della vigilia Babbo Natale ha fatto visita a 35 famiglie spezzine per la gioia dei loro bambini. Come ogni anno infatti è tornata l’iniziativa promossa dai Giovani dell’associazione spezzina in occasione delle festività natalizie per fare felici i più piccoli.

Nella serata del 24 dicembre i volontari Cri, travestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, hanno bussato alla porta delle abitazioni consegnando ai bambini i regali natalizi preparati dalle famiglie. L’arrivo di Babbo Natale ha portato gioia e felicità nei più piccini.

Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per sostenere le attività di prevenzione dei Giovani della Croce Rossa della Spezia, da sempre attivi nelle scuole e nelle piazze per sensibilizzare i loro coetanei su tematiche delicate come dipendenze da alcol e droghe, sicurezza stradale, educazione alimentare, malattie sessualmente trasmissibili e tutela dell’ambiente.