Aziende con standard ad alti livelli per impatto sociale e ambientale. Gesta entra nel movimento globale

La società spezzina Gesta è entrata a far parte del movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale impegnandosi in favore della responsabilità, trasparenza e miglioramento continuo: si tratta di 7500 aziende a livello mondiale, 2400 a livello europeo, 260 in Italia e, in particolare, oggi, 5 in Liguria: le aziende che fanno parte del movimento B Corp usano la loro attività come forza positiva per generare beneficio per tutti i portatori d’interesse, promuovendo un cambiamento positivo al fine di lasciare la terra un posto migliore. "Siamo orgogliosi - dice Renato Goretta, presidente di Gesta - dell’obiettivo raggiunto e dei miglioramenti conseguiti durante le verifiche alle quali siamo stati sottoposti nel corso dell’ultimo anno da parte di un team internazionale".