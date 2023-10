Azienda nautica assume personale

Ultimi giorni per iscriversi all’open day del Centro per l’impiego ligure del Tigullio con un’azienda leader della nautica per assumere personale: capo officina, operatore water jet con macchina da taglio ad acqua e operatore di macchine a controllo numerico. La giornata martedì 24 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 in corso de Michiel 79, al terzo piano, a Chiavari. Inviare il curriculum via mail a cpi.tigullio@regione.liguria.it