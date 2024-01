Aveva tentato di sgozzare il fratello. Rimane in carcere

Il gip Mario De Bellis ha convalidato il fermo di Rosario Rodriguez Juan De Jesus, il dominicano di 43 anni accusato di tentato omicidio nei confronti del fratello. L’uomo, difeso dall’avvocato Federica Giorgi, ieri mattina in carcere ha fatto scena muta. Lunedì notte in via Corridoni, dopo un’accesa discussione in strada, aveva spaccato una bottiglia e con il coccio si era rivolto verso il fratello e colpendolo al collo. Per fortuna il fendente non era stato preciso, un centimetro più in là e avrebbe reciso la vena con conseguenze drammatiche. Per questo gli è stato contestato il tentato omicidio.

Rosario Rodriguez Juan De Jesus resterà in carcere, anche perché non può tornare a casa nel quartiere Umbertino dove abita con la madre e lo stesso fratello, col quale non va d’accordo e che ha colpito al collo con il coccio di bottiglia.