Autovelox, scontro sulle vecchie multe

Sul ‘famigerato’ autovelox di Borghetto Vara è ancora battaglia tra l’ex sindaco Claudio Delvigo e l’attuale amministrazione, guidata da Stefano Coduri. Oggetto della polemica, le multe nate dalle rilevazioni del ’velocimetro’, che ha immortalato automobilisti in transito con velocità superiore con consentito. L’ex primo cittadino va all’attacco perché in questi giorni a tanti residenti borghettini stanno arrivando delle lettere "con richieste di pagamento, fatte però senza effettuare alcun controllo su chi abbia già provveduto a saldare" sottolinea l’ex primo cittadino.

Ma su questo tema il sindaco Coduri controbatte che il Comune "è stato costretto a mettere in piedi una gigantesca operazione di recupero crediti, legata alle sanzioni dello sciagurato velox installato e difeso con forza dalla passata amministrazione". E’ un atto dovuto, si argomenta, perché essendo state lasciate in sospeso quasi 4000 multe: il rischio è quello di incappare in un danno erariale per mancata riscossione degli introiti previsti. "La mia amministrazione – conclude Coduri – ha dovuto fronteggiare un caso di mala gestione della cosa pubblica, in quanto quella passata guidata dal signor Delvigo, non è stata in grado di chiudere tutte queste pendenze. E’ chiaro che chi ha già estinto il proprio debito non deve effettuare alcun versamento, ci stiamo già attivando per risolvere il problema di chi è stato erroneamente coinvolto in un nuovo avviso di pagamento. A distanza di anni risulta dunque evidente come la scelta di installare il velox sia stato un danno nei confronti di abitanti e passanti e un errore che di certo noi non ripeteremo".

VCG