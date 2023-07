Autostrade, via tutti i cantieri e caselli sempre aperti di notte

In Liguria prenderà il via dall’ultima settimana di luglio il piano estivo di viabilità autostradale, che prevede la sospensione e lo smantellamento della maggior parte dei cantieri e cambi di carreggiata presenti sulla rete regionale per tutto il mese di agosto. Prevista anche la sospensione della quasi totalità delle chiusure notturne dei caselli nei fine settimana, da venerdì a domenica. La misura, annunciata a seguito dell’incontro del tavolo tecnico tra Regione Liguria, Mit, Anci, Comune di Genova e Anas e i rappresentanti delle società concessionarie, ha lo scopo di rendere più fluido l’intenso traffico previsto nel periodo più frequentato delle vacanze estive. In questa prima parte dell’estate, infatti, i concessionari autostradali hanno già registrato un netto aumento del traffico turistico in transito sulla rete ligure, con numeri che hanno superato quelli del periodo pre-Covid del 2019.