Autorità di sistema portuale, via libera a servizio ro-ro per Gnl Italia

Allo sprint finale la procedura di evidenza pubblica avviata dall’Autorità di sistema portuale della Spezia per dare una ’sponda’ a Fossamastra a Gnl Italia nella prospettiva di attivare il servizio – frutto di autorizzazione interminsteriale con placet della Regione – delle navi ro-ro per la spola delle autobotti da caricare a Panigaglia e destinare ai distributori autostradale di metano. Il tema potrebbe essere oggi oggetto di approndimento nel Comitato di Gestione dove già il presidente Mario Sommariva aveva palesato favore per la soluzione (la seconda prospettata da Gnl Itaia dopo la levata di scudi per calata Malaspina) nella more dell’attuazione dei progetti di riempimento coltivati dal Terminal del golfo. Della serie: intanto una risposta ai bisogni. Poi si concerterà: lo spazio da riservare nel futuro molo è del resto solo quello di un attracco, già individuato.