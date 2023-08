Automobilisti spezzini tra i più indisciplinati

Dall’analisi congiunta Facile.it - Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada è emerso che i conducenti spezzini sono i terzi più multati della Liguria; nel capoluogo di provincia, nel 2022, la spesa pro capite per sanzioni è stata di 46 euro e la pubblica amministrazione ha incassato, complessivamente, 3,1 milioni di euro, la seconda cifra più alta della regione. Guardando ai numeri assoluti è risultato essere Genova, più di 38,8 milioni di euro, il comune capoluogo ligure che, nel 2022, ha incassato i maggiori proventi derivanti dalle sanzioni. Dopo Spezia c’è Imperia (2,2 milioni) e poi Savona (quasi 734mila euro). Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria ligure cambia anche se non per la prima posizione: al primo posto si posiziona Genova, dove la spesa pro capite per multe è stata, come detto, di 93 euro. Seguono nella classifica regionale i conducenti imperiesi (57 euro) e quelli spezzini (46 euro) con Savona, ultimo, con 15 euro.