Autocisterne da Panigaglia a molo Enel Dall’Authority arriva l’ok a Gnl Italia Ma il Comune ha votato contro

Via libera dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale alla concessione a Gnl Italia di una porzione del molo Enel per garantire la spola del ro-ro ferry con le autocisterne cariche di gnl da Panigaglia, nell’ambito del progetto di truck loading. Il parere favorevole, arrivato col voto contrario del Comune della Spezia, sblocca una vicenda spinosa, alimentata in zona Cesarini anche dalle osservazioni presentate dal Terminal del Golfo, che lamentava l’occupazione di un’area destinata all’espansione già oggetto degli accordi firmati un anno fa. Sul punto, il presidente Mario Sommariva, cui spetta l’ultima parola sulla concessione, si è impegnato "ancora prima del rilascio della concessione, ad aprire un confronto col Terminal del Golfo, in termini di convivenza". Che, tradotto, potrebbe significare anche una concessione ‘a scadenza’ a Gnl Italia, almeno fino a che il terminalista non avrà dato corso agli investimenti per l’ampliamento. In precedenza, disco verde alla concessione era arrivato anche dall’Organismo di partenariato dell’Authority di via del Molo, anche qui con un voto contrario e con le rassicurazioni della Capitaneria di porto circa le misure di sicurezza che saranno adottate per la navigazione del battello di gnl, che produrrà un aumento del traffico navale interno al golfo di poco superiore all’1,3%. Il battello non navigherà la domenica e durante i festivi, mentre al sabato l’operatività sarà ridotta al mattino. E mentre alla Spezia si discuteva il via libera alla concessione, a Genova in consiglio regionale la maggioranza affondava gli ordini del giorno presentati dal dem Davide Natale e dai rappresentanti del M5s e Lista Sansa, Paolo Ugolini e Roberto Centi sul truck loading nel golfo e sulla concessione del molo Enel a Gnl Italia. Il primo impegnava la giunta a rivedere la propria deliberazione del 18 novembre scorso esprimendo una valutazione sul progetto ‘Truck Loading’, mentre il secondo impegnava la giunta a chiedere al ministero dell’Ambiente di riaprire il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via del progetto. L’esito delle votazioni non ha ovviamente soddisfatto i tre consiglieri spezzini. Per Davide Natale" il trasferimento delle autobotti cariche di gnl da una parte all’altra del Golfo della Spezia tramite traghetti è incompatibile con la vita del golfo stesso". Caustico anche Roberto Centi della Lista Sansa, secondo il quale "il presidente della Regione ha detto che si assume la piena e totale responsabilità delle politiche energetiche sul golfo della Spezia, cioè la piena e totale responsabilità anche politica dell’attraversamento del golfo da parte di traghetti carichi di autocisterne di gnl". Anche il grillino Paolo Ugolini non le manda a dire. "È accettabile che un progetto di questa portata non sia stato assoggettato a Via ordinaria? L’ostinazione della giunta regionale è incomprensibile".

Matteo Marcello