Auto in fiamme di fronte alla caserma

Il proprietario era appena entrato nella caserma dei carabinieri a Luni per ritirare alcuni documenti e la sua automobile appena lasciata in sosta nello spazio poco distante ha preso fuoco. Quando alcuni avventori delle attività commerciali hanno iniziato a gridare per chiamare i soccorsi i primi a uscire in strada sono stati proprio i militari che hanno cercato di di spegnere le fiamme che improvvisamente sono divampate altissime. Sotto gli occhi increduli, spaventati e poi comprensibilmente sconsolati del proprietario del veicolo che lo ha visto lentamente divorato dalle fiamme senza poter intervenire in alcun modo. Sono stati momenti davvero concitati quelli si si sono susseguiti nel primo pomeriggio di ieri a Luni. La vettura, probabilmente a causa di un corto circuito, parcheggiata da pochissimi minuti ha iniziato a sprigionare fumo e in un attimo ha preso fuoco. Tra i primi a tentare di porre rimedio il maresciallo della stazione Giorgio Romanelli che insieme ai colleghi ha cercato di contenere la situazione diventata pericolosa ma soprattutto tenere a debita distanza gli avventori delle attività commerciali confinanti al parcheggio in attesa dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Sarzana. L’intervento però non ha evitato che il veicolo andasse completamente distrutto e per lo sfortunato proprietario non è rimasto altro che attendere un passaggio per rientrare a casa. La zona è stata ripulita e la vettura è stata poi rimossa.

Massimo Merluzzi