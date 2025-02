Aurora è ’Tuttoquanto’

"Cantare è come essere sospesi su di una corda. Sotto di te il vuoto, dentro di te il fuoco. Essere se stessi? È tutta una questione di equilibrio". ‘Tuttoquanto’ è il quarto singolo della spezzina Aurora Bolioli, o semplicemente Aurora, come è conosciuta nell’ambiente musicale. L’immobilismo, l’incapacità di guardare avanti e di mettere fine o evolvere una storia paralizzata nei suoi schemi. Gli amanti protagonisti di ‘Tuttoquanto’ (distribuito da qualche giorno dall’etichetta locale Indieca Records, con l’impegno di Nicolò Spinatelli e Alessio Maggiore, e disponibile su tutte le piattaforme online) sono statue che danno vita a un circolo vizioso impossibile da arrestare, interscambiando l’interprete del narcisista e del dipendente affettivo ciclicamente, non definendo quindi il ruolo di vittima e carnefice, ma alternandosi in questo gioco delle parti all’interno di un rapporto di amore e odio, che non giova a entrambi, ma che trova saltuariamente un appagamento al quale aggrapparsi. Totalmente squilibrata la storia non evolve mai, e i due amanti ammirano e invidiano le altre coppie che, al contrario, hanno trovato un equilibrio al loro interno, un obiettivo che loro sembrano incapaci di raggiungere, e probabilmente questa incapacità è un filo che li lega. La confusione, la sensazione ovattata e priva di lucidità è scandita da un tessuto musicale incalzante difficile da dimenticare, proprio come la storia che racconta.

Artista poliedrica, Aurora unisce l’arte del canto alla danza aerea, disciplina che pratica fin da giovanissima e che la vede protagonista di performance suggestive. Con la compagnia Kilibre art of event si esibisce per eventi e feste private, recentemente ha preso parte a ‘Materia viva’, spettacolo promosso da Treccani nell’evocativa cornice della Cava di Michelangelo a Carrara. Attualmente è impegnata al Super G di Cervinia dove si esibisce come cantante/performer. Appassionata di storia dell’arte, nei suoi testi si ispira ai grandi protagonisti del passato, e anche in ‘Tuttoquanto’ non potevano mancare riferimenti artistici che caratterizzano tutto il suo progetto musicale. Così conclude il brano Aurora, parlando d’amore: "Per dirti che stasera c’è di nuovo una tempesta, dentro la mia testa, insieme a tutto quanto, tutto quanto, tutto quanto, tutto quanto...".

Marco Magi